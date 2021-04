Benfica, offerta per Beto e maxi clausola rescissoria: i dettagli (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Benfica starebbe pensando di dare l’assalto a Beto della Partimonense. Per il giocatore maxi clausola rescissoria in vista Il Benfica guarda alla prossima stagione e prova a soffiare un giocatore su cui si sono posati gli occhi di Porto e Sporting Lisbona, si tratta di Beto della Partimonense. L’attaccante classe 1998 verrebbe acquistato versando 8 milioni di euro alla sua attuale squadra mentre a lui andrebbero un milione di euro all’anno. La notizia sarebbe la maxi clausola rescissoria che il Benfica inserirebbe nel contratto: 100 milioni di euro L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilstarebbe pensando di dare l’assalto adella Partimonense. Per il giocatorein vista Ilguarda alla prossima stagione e prova a soffiare un giocatore su cui si sono posati gli occhi di Porto e Sporting Lisbona, si tratta didella Partimonense. L’attaccante classe 1998 verrebbe acquistato versando 8 milioni di euro alla sua attuale squadra mentre a lui andrebbero un milione di euro all’anno. La notizia sarebbe lache ilinserirebbe nel contratto: 100 milioni di euro L'articolo proviene da Calcio News 24.

