Benevento | Brignoli e il gol al Milan | «Donnarumma mi mandò a quel paese»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Albertoè tornato sulla rete segnata alquando indossava la maglia delAlberto, ex portiere del, ha parlato dell’iconico episodio riguardante il suo gol segnato al. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Corsi verso l’area rossonera d’istinto, senza chiedere nulla a De Zerbi. E’ stato qualcosa di epico e surreale. Quando segnaimi, ma è un ragazzo d’oro. E’ stato certamente fantasticomomento, ma sono anche tante altre cose. Mi piacerebbe essere ricordato non solo perl’episodio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Benevento però non evoca buoni ricordi. Le streghe da scacciare Partita dell'andata a parte, la vittoria dei campani a San Siro nell'aprile di 3 anni fa e il gol di Brignoli al 95° sono ferite ...