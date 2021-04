Belfagor e Belzebù | l' orrorifica storia d' Italia raccontata in un libro di Sandra Bonsanti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Due spettri si aggirano nellad'. Così Craxi, in un memorabile articolo sull 'Avanti' di quarant'anni fa, chiamava Gelli e Andreotti, pur non nominando quest'ultimo. ...

Advertising

LalliVincenzo : No lo diceva Il cd Belfagor amico anzi fratellino del cd Belzebù... Io mi auguro che possiamo conoscere verità già… -

Ultime Notizie dalla rete : Belfagor Belzebù

Due spettri si aggirano nella storia d'Italia:. Così Craxi, in un memorabile articolo sull 'Avanti' di quarant'anni fa, chiamava Gelli e Andreotti, pur non nominando quest'ultimo. In realtà, gli spettri che ancora infestano il ...Lo Stato "infedele e avvelenato", le trame della P2 e le stragi di quegli anni, e poi ", ossia Gelli e Andreotti", come li soprannominò Craxi, il lavoro della Commissione Anselmi, ...