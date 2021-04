Beautiful anticipazioni | il diabolico piano di Thomas ferisce Douglas e incastra Hope

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 aprile 2021)ancora una volta ha deciso di mettere in mezzo il piccolosolo per ottenere i suoi scopi. Il bambino è completamente destabilizzato dalla presenza di Zoe nella vita diperchè per lui èla sua mamma e non pensa a un’altra donna nella vita del padre.lo sa bene e sta approfittando della situazione. Cosa succederà quindi nella puntata diin onda il primo maggio 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Da non perdere chiaramente di vista, tutta la story line che riguarda la malattia di Sally. Per il momento la ragazza ha chiesto a Katie di non dire nulla ma la Logan ha già parlato con Bill di quello che sa. Tra quanto anche Wyatt ...