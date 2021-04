Beautiful | anticipazioni 2-8 maggio | Thomas disposto a tutto per Hope

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 30 aprile 2021)non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi a perderee come rivelano leinerenti le puntate in onda dal 2 all'8, saràper riconquistarla. Il giovane, utilizzerà persino il piccolo Douglas per riuscirci senza importarsi di calpestare i suoi sentimenti. Nel frattempo, Liam cercherà di convincereche il Forrester è ancora ossessionato da lei, ma la ragazza non gli crederà. In seguito, lo Spencer proverà a convincere Zoe del fatto chela sta ingannando, ma lei comenon gli crederà. Infine, Flo dirà a Wyatt di non lasciare sola Sally., spoiler 2-8: Liam cerca di convincere ...