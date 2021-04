Beach volley | World Tour Cancun3 Rossi Carambula inarrestabili | brasiliani ko | sono agli ottavi!

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il gioco si fa duro ed Enricoe Adriannon mollano di un centimetro. mentre sull’altro campo Kantor/Losiak, i rivali numero degli azzurri bella corsa a Tokyo, battevano nientemeno che Cherif/Ahmed nella sfida che valeva il successo nel girone, la coppia azzurra nella notte italiana si è sbarazzata in due set dei temibili messicani Gaxiola/Rubio ed è approdata a sua voltaottavi di finale e ora è ad un successo da quel quarto di finale che sarebbe importante da conquistare per coinvolgere altre coppie nello sprint finale per la qualificazione olimpica. Gli azzurri, nella sfida che valeva la vittoria del girone, hanno giocato punto a punto la prima parte del set d’apertura fino all’11-10 prima di salire sull’altalena dei break. Prima italiani avanti 13-10, poi black out di ...

Il gioco si fa duro ed Enrico Rossi e Adrian Carambula non mollano di un centimetro. mentre sull'altro campo Kantor/Losiak, i rivali numero degli azzurri bella corsa a Tokyo, battevano nientemeno che ...L'atleta qatariota ha reso pubblico via Instagram un episodio successo al ristorante dell'albergo del World Tour che ha allontanato il colpevole e si è scusato: "Assurdo che certe cose succedano ancor ...