Beach volley | World Tour 4 stelle Cancun | Rossi-Carambula agli ottavi | out Abbiati-Andreatta

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 aprile 2021) Enricoe Adrianstrappano il pass per glidi finale al torneodi, in messicano. Il duo azzurro delha prima superato con un netto 2-0 (21-12, 21-15) i francesi Aye-Gauthier Rat nella prima uscita della Pool H, per poi vincere 2-0 (21-18, 21-17) anche contro i padroni di casa Gaxiola-Rubio nel secondo match. L’altra coppia italiana in gara formata da Andreae Tiziano, dopo la vittoria di ieri nelle qualifiche ha ceduto 2-0 (21-16, 21-18) ai qatarioti Cherif-Ahmed nella prima uscita della Pool C. I due sono attesi in campo alle ore 18 italiane nel match contro i brasiliani George-Andre per giocarsi l’accesso al primo turno a ...