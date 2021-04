Bayern Monaco-Olimpia Milano | data | orario | tv e diretta streaming | gara-4 playoff Eurolega 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 aprile 2021)e AX Armani Exchangesi affrontano in-4 dei quarti di finale di. I meneghini sono reduci dalla sconfitta di-3, la quale ha permesso aldi accorciare le distanze, e devono vincere la sfida odierna per evitare una5 ove la tensione sarebbe alle stelle. Per i tedeschi, chiaramente, è questione di vita o di morte, per cui daranno tutto pur di agguantare il 2-2. Nel complesso, fin qui, le due squadre si sono equivalse durante la serie, anche per il fatto che-1 si è decisa sul filo del rasoio. Venerdì 30 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire insu Eurosport ...