Battistini | 80enne muore al volante della sua auto

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – Tragedia ieri pomeriggio in via Mattia, dove un uomo e’ deceduto alsua, probabilmente a causa di un malore. A dare l’allarme, un passante che ha segnalato a una pattuglia del XIII Gruppo AurelioPolizia Locale di Roma Capitale, la presenza di un veicolo fermo al centrostrada. Gli agenti hanno trovato all’internomacchina, un uomo di 80 anni privo di coscienza. Le portierevettura erano aperte, il motore acceso, la marcia non inserita. Immediata la chiamata di soccorso. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che costatarne il decesso, presumibilmente legato ad un malore.