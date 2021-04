Basket | EuroCup 2021 | Monaco espugna Kazan nel finale e conquista il titolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si decide tutto negli ultimi secondi e a decidere la sfida è Jaleel O’Brien, che con un canestro e il successivo libero regala all’ASil successo in casa dele la vittoria nellaal termine di 40 minuti da cardiopalma. Parte forte il, obbligato a vincere per arrivare a gara tre, con la tripla di Holland a dare il via alle danze. Risponde, però, subito il, che con un miniparziale di 6-0 mette per la prima volta la testa avanti dopo due minuti e mezzo di gioco. L’equilibrio non si spezza allaHall di, con O’Brien che con un gioco da tre punti dà il +4 agli ospiti, ma nelun parziale di 12-5 per ilmanda le squadre al primo stop sul 26-24. Non cambia la ...