Basket, Ettore Messina: "Abbiamo pagato troppe palle perse e i falli. A gara-5 chi giocherà meglio vincerà" (Di venerdì 30 aprile 2021) Una sconfitta amara. L'Olimpia Milano perde gara-4 dei playoff di Eurolega 2021 85-82 contro il Bayern Monaco e la qualificazione alle Final Four di Colonia si deciderà in un quinto incontro che si giocherà martedì 4 maggio al Mediolanum Forum. Una partita nella quale il rendimento di Malcolm Delaney (28 punti) ha fatto la differenza, ma anche i tanti errori di Milano hanno condizionato lo svolgimento del confronto. L'analisi del match da parte del tecnico della compagine meneghina Ettore Messina è molto chiara: "Complimenti al Bayern perché ci ha creduto, non ha smesso di giocare e lottare. Noi Abbiamo restituito quello che avevamo ricevuto in gara-1, ma così come noi in quella partita ci siamo guadagnati la vittoria giocando duro e credendoci, lo stesso hanno fatto loro stasera", le ...

