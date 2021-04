Bari, ha un infarto e partorisce una bimba: stanno bene (Di venerdì 30 aprile 2021) Mancavano pochi giorni alla fine della gravidanza per la 34enne Grazia che aspettava la sua seconda bimba, quando un forte dolore al torace, all’improvviso, ha fatto tremare tutta la famiglia. Colpita... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 aprile 2021) Mancavano pochi giorni alla fine della gravidanza per la 34enne Grazia che aspettava la sua seconda, quando un forte dolore al torace, all’improvviso, ha fatto tremare tutta la famiglia. Colpita...

Advertising

repubblica : Partorisce con infarto in corso al Policlinico di Bari: mamma e figlia stanno bene e ora sono a casa - cdghietta : RT @serenel14278447: Partorisce con infarto in corso al Policlinico di Bari: mamma e figlia stanno bene e ora sono a casa - serenel14278447 : Partorisce con infarto in corso al Policlinico di Bari: mamma e figlia stanno bene e ora sono a casa - Today_it : Ha un infarto all’ultima settimana di gravidanza, corsa contro il tempo per salvare madre e figlia - GinaSomma : RT @Trmtv: Bari, partorisce con un infarto in corso: mamma e bimba stanno bene -