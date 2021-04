Barbara d’Urso dura con Diletta Leotta | “Stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa!”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 30 aprile 2021) Polemica in atto a Pomeriggio 5 con, in merito alle parole diche di recente si è scagliata contro il “giornalismo spazzatura”, accusando i paparazzi sempre pronti ad immortalare ogni suo momento. E punta il dito contro le falsità riportate dai giornali. Un lungo sfogo che sembrerebbe trovare l’appoggio del (presunto)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.