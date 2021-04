Bankitalia: “Con il Covid più disuguaglianza. Sale al 44% la quota di famiglie che senza entrate finirebbe in povertà dopo tre mesi” (Di venerdì 30 aprile 2021) La crisi Covid ha colpito e sta colpendo alcune famiglie più di altre, causando “un incremento della disuguaglianza dei redditi”. Ne prende atto anche la Banca d’Italia, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria sottolinea come i nuclei vulnerabili con debiti saliranno ulteriormente (al 2% del totale, circa 500mila) una volta esaurite le moratorie e le altre misure di sostegno. Anche se non toccheranno il livello raggiunto dopo la crisi dei debiti sovrani. Tra aprile e dicembre dello scorso anno sono aumentate al 44% le famiglie ‘povere di liquidità’, ossia quelle che non dispongono di sufficienti risorse liquide o prontamente liquidabili per mantenere, in assenza di altre entrate, i propri consumi essenziali al di sopra della soglia di povertà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) La crisiha colpito e sta colpendo alcunepiù di altre, causando “un incremento delladei redditi”. Ne prende atto anche la Banca d’Italia, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria sottolinea come i nuclei vulnerabili con debiti saliranno ulteriormente (al 2% del totale, circa 500mila) una volta esaurite le moratorie e le altre misure di sostegno. Anche se non toccheranno il livello raggiuntola crisi dei debiti sovrani. Tra aprile e dicembre dello scorso anno sono aumentate al 44% le‘povere di liquidità’, ossia quelle che non dispongono di sufficienti risorse liquide o prontamente liquidabili per mantenere, in asdi altre, i propri consumi essenziali al di sopra della soglia di...

Advertising

13d5e827fcb847d : RT @fattoquotidiano: Bankitalia: “Con il Covid più disuguaglianza. Sale al 44% la quota di famiglie che senza entrate finirebbe in povertà… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bankitalia: “Con il Covid più disuguaglianza. Sale al 44% la quota di famiglie che senza entrate finirebbe in povertà… - fattoquotidiano : Bankitalia: “Con il Covid più disuguaglianza. Sale al 44% la quota di famiglie che senza entrate finirebbe in pover… - francelenzi : RT @bancaditalia: #esceoggi #30aprile il 1° Rapporto sulla #StabilitàFinanziaria del 2021, con le informazioni sulle condizioni del sistema… - giellevu : ?? 'aumenta la #disuguaglianza dei redditi', dice #Bankitalia >> con la #pandemia le imprese sono 'più vulnerabili e… -