Banca d’Italia | i rischi per la stabilità finanziaria restano elevati

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Laha registrato che nei primi mesi dell’anno il quadro macroeconomico globale è migliorato, soprattutto nelle economie avanzate, in seguito all’avvio della campagna di vaccinazione e ai nuovi ingenti interventi delle autorità. Nel suo rapporto ha però sottolineato che iper larimangono, a causa dell’evoluzione ancora incerta della pandemia e delle sue conseguenze economiche. “In Italia, come negli altri paesi dell’Unione europea, le condizioni sui mercati finanziaridistese anche grazie all’intervento del Consiglio direttivo della BCE, che da marzo ha aumentato gli acquisti di titoli nel programma per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP)”, si legge nel rapporto ...