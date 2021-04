“Bambino porta cocumella” il video dell’esame farsa di Suarez L’avvocato “Ci ha cercato la Juve”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sta facendo il giro del web ildi Luistenuto all’Università per stranieri di Perugia lo scorso 17 settembre. Le immagini e l’esame sono finite sotto la lente di ingrandimento della Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, che ha anche ascoltato Andrea Agnelli. In quel periodo, infatti,era in trattativa per il passaggio allantus anche se il presidente bianconero ha provato a smentire di avere notizie sulla bozza contrattuale. Neldisi capisce tutta la difficoltà del calciatore a parlare in italiano: “Mi chiamo Luis… sono nato in Uruguay… sono sposato con mia moglie da dieci anni… ho tre figli… sono calciatore professionista“. Ma uno dei ...