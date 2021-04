Bagnanti a Mercatello | sprazzo di libertà e ‘sprezzo del pericolo’ VIDEO

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Prima, vera, fruibilità della spiaggia didopo il ritorno della Campania in zona gialla. In centinaia, nel pomeriggio odierno, si sono riversati con teli da mare, palloni e quant’altro sul nuovo, grande, arenile. C’è chi ha approfittato della giornata calda e soleggiata per fare anche il primo bagno “fuori” stagione. Compreso un gruppo di bambini intento a giocare sulla battigia nonostante, a una cinquantina di metri di distanza, una nave da lavoro stava depositando materiale a mare. Incuranti del pericolo, ihanno proseguito nelle loro faccende. Un primodi… e di sprezzo del pericolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Salerno – Prima, vera, fruibilità della spiaggia di Mercatello dopo il ritorno della Campania in zona gialla. In centinaia, nel pomeriggio odierno, si sono riversati con teli da mare, palloni e quant' ...