Bagnaia ci crede | ' Sereno e veloce' Aleix Espargaro | ' Aprilia a posto sul passo'

Advertising

corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Pecco #Bagnaia si sta rivelando pilota di punta in casa #Ducati. Adesso anche i vertici di Borgo Pan… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnaia crede

Il Sussidiario.net

... ma nel finale ho fatto un bel giro e poi nel time attack mi sono scatenato ed è stato bello", dice... Vinales,e Mir. Mi attendo poi un riscatto di Morbidelli pronto a far vedere tutto il suo valore per tornare ancora ad alti livelli.che Marquez possa aspirare al podio? In Portogallo ...Felice il pilota Ducati: "Ho molta fiducia e riesco a essere aggressivo sul davanti". Lo spagnolo, terzo: "Moto cresciuta e gran clima nei box: sul ritmo siamo forti" ...Quarto appuntamento del MotoMondiale 2021, il prossimo week end i piloti correranno in Spagna. Come vedere prove, qualifiche e gare in TV.