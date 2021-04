Azzolina critica la Lega sul coprifuoco

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – Lucia . Il Carroccio, infatti, da qualche giorno ha lanciato una petizione on line per chiedere la cancellazione di tale provvedimento, e all’ex ministra dell’istruzione tutto ciò non va bene: “Ladi Salvini raccoglie le firme contro il, poi però in Parlamento non vota”, scrive la L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vacca difende le linee guida per la riapertura delle scuole In arrivo 88.6 milioni di euro per le scuole italiane Salvini dice la sua sulla scuola Colletti soddisfatto dei fondi per l’edilizia scolastica Decreto Agosto, le misure per la scuola Crimi parla della legge elettorale: “L’accordo c’è già”