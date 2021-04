Axa Italia inaugura il ciclo “Axa Health Talk” (Di venerdì 30 aprile 2021) Nell’ecosistema dei servizi salute che Axa Italia propone a tutti i suoi clienti, per essere accanto alle persone in tutto il percorso di cura, il Gruppo ha inaugurato il 29 aprile un ciclo di webinar dedicati alla salute e alla prevenzione dal titolo “Axa Health Talk”, con medici e ed esperti a confronto su tematiche chiave per la tutela della salute, pronti a rispondere in diretta alle domande dei partecipanti. Il ciclo Axa Health Talk si svilupperà per tutto il 2021, proponendo l’approfondimento dei temi di maggiore interesse emersi dalle richieste dei clienti sulla Piattaforma Salute Axa. Il primo Axa Health Talk è stato dedicato alle donne, anche alla luce della preoccupante inflessione nell’accesso alla cura ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) Nell’ecosistema dei servizi salute che Axapropone a tutti i suoi clienti, per essere accanto alle persone in tutto il percorso di cura, il Gruppo hato il 29 aprile undi webinar dedicati alla salute e alla prevenzione dal titolo “Axa”, con medici e ed esperti a confronto su tematiche chiave per la tutela della salute, pronti a rispondere in diretta alle domande dei partecipanti. IlAxasi svilupperà per tutto il 2021, proponendo l’approfondimento dei temi di maggiore interesse emersi dalle richieste dei clienti sulla Piattaforma Salute Axa. Il primo Axaè stato dedicato alle donne, anche alla luce della preoccupante inflessione nell’accesso alla cura ...

L'assemblea Generali approva bilancio e dividendo. Il secondo azionista Caltagirone non partecipa in polemica con i vertici ... a cominciare dalle trattative per l'acquisto del ramo danni di Axa in Malesia . Leggi Anche Generali, Caltagirone rafforza la presa sulla cassaforte d'Italia comprando l'1% del primo socio del Leone ...

Sei giovane e punti al top? Ecco le aziende italiane dove è più facile fare carriera LinkedIn ha creato la lista Top Companies 2021 Italia, che comprende le 25 aziende (con almeno 500 dipendenti) considerate dagli italiani come luoghi di lavoro che offrono le migliori prospettive di c ...

