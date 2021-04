Avete mai visto la sorella di Tina Cipollari? È la sua fotocopia | incredibile FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai

TgTourism

visto Report (la puntata in cui si è parlato dell'indagine sulla presunta manipolazione dei dati dei contagi Covid in Sicilia, ndr)? Musumeci non saniente, i suoi assessori lo prendono ...Saranno gli eventi a darvi il via, ricordatevi che "niente ècome sembra". Quindi, godetevi ciò che giàrisolto e realizzato, il resto verrà da sé. Probabile che alcuni di voi cambino ...Tina Cipollari è tra i volti di punta di Canale 5. L'opinionista ha una sorella più grande: l'avete mai vista? Sono identiche.L'atleta aveva scoperto nel 2020 di avere un osteosarcoma alla gamba sinistra, proprio mentre era in raduno con il gruppo olimpico. Da allora sono subito partite le cure: chemioterapia prima per arriv ...