Autista Amt picchiato | la denuncia della Ugl | “Categoria degli autoferrotranvieri abbandonata a se stessa | ma sempre in prima linea”

Leggi su uglsicilia

(Di venerdì 30 aprile 2021) “Laè quella che negli ultimi tempi, ed in particolare in questo anno in cui la pandemia ha preso il sopravvento, è statae relegata a se. Non basta ricordarsi delle donne euomini del trasporto pubblico locale quando accadono episodi criminali, come quello che si è registrato ieri ... L'articolo UGL SICILIA.