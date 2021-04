Aurora Ramazzotti difende i paparazzi dopo la polemica di Diletta Leotta: “Non sopporto vederli maltrattati” (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella polemica tra Diletta Leotta e i paparazzi, scatenati sulla presunta crisi tra lei e Can Yaman, ora è intervenuta anche Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker sembra infatti rivolgersi alla giornalista di Dazn, ma si è schierata dalla parte di giornalisti e fotografi con un post in contro-tendenza. Aurora, al contrario di Diletta, sembra apprezzare davvero tutte le “attenzioni” che le vengono riservate. Aurora Ramazzotti difende i paparazzi: polemica con Diletta Leotta La giovane conduttrice e figlia d’arte Aurora Ramazzotti, di recente al centro del dibattito social per ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Nellatrae i, scatenati sulla presunta crisi tra lei e Can Yaman, ora è intervenuta anche. La figlia di Eros e Michelle Hunziker sembra infatti rivolgersi alla giornalista di Dazn, ma si è schierata dalla parte di giornalisti e fotografi con un post in contro-tendenza., al contrario di, sembra apprezzare davvero tutte le “attenzioni” che le vengono riservate.conLa giovane conduttrice e figlia d’arte, di recente al centro del dibattito social per ...

