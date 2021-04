Aureliano: “Il VAR? E’ come un migliore amico che mette il dito nella piaga” (Di venerdì 30 aprile 2021) Gianluca Aureliano, arbitro della sezione di Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al VAR ai microfoni di TeleLombardia: “E’ più un aiuto o un’ingerenza? Il VAR lo vediamo come il nostro migliore amico. Non è ingerente né ha problemi d’intervenire. Al netto dei VAR Pro il nostro è un gruppo che è sia arbitro che VAR. Per noi è il miglior amico che ci mette il dito nella piaga, non quello che ci protegge”. Foto: Twitter AIA Logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Gianluca, arbitro della sezione di Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alai microfoni di TeleLombardia: “E’ più un aiuto o un’ingerenza? Illo vediamoil nostro. Non è ingerente né ha problemi d’intervenire. Al netto deiPro il nostro è un gruppo che è sia arbitro che. Per noi è il migliorche ciil, non quello che ci protegge”. Foto: Twitter AIA Logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

