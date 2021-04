Auguri a Dalisi che compie 90 anni. L’architetto-artista diventò famoso nel mondo per le sue caffettiere

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 aprile 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Desidero ricordare un caro amico, Riccardo, che conobbi all’inizio deglisessanta, nello studio di Almerico Realfonzo, in viale Michelangelo, al Vomero, e dargli gliper l suo novantesimo compleanno. Uno straordinarioche si ricorda con le sue immagini scultoree, i suoi dipinti, i suoi progetti architettonici anche nei musei di Europa e del. Ricordo che recentemente alcuni suoi mobili, progettati e realizzati neglisessanta sono stati conservati in esposizione permanente al Museo Pompidou, a Parigi, nella sezione, inaugurata di recente, dell’“arte povera”. Ed anche il nostro Museo Madre conserva in mostra permanente due Strutture dell’costruite con materiali poveri. La sua ...