Atletico Madrid | Simeone | “Primi in Liga? Pensiamo partita per partita | finale serrato”

Diego Simone ha presentato la sfida tra Atletico Madrid ed Elche, prossimo appuntamento di campionato per i Colchoneros, Primi in classifica in Liga. Il primato nel campionato spagnolo inorgoglisce l'allenatore argentino, sebbene lui stesso abbia considerato la situazione con cautela: "Dobbiamo pensare alla prossima partita, più che mai in un finale così serrato, con quattro squadre su tre punti. L'unica cosa a cui devi pensare nella prossima partita, per arrivare nel modo più emotivo e fidarti dei giocatori che hanno fatto un'ottima stagione". Entusiasmo consentito, dunque, seppur secondo Simeone sia necessario mantenere la concentrazione sino all'ultimo minuto del match conclusivo, così da ...

