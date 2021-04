Atletica, World Relays: Italia ambiziosa, in palio le Olimpiadi. Tante assenze. Tutti i favoriti (Di venerdì 30 aprile 2021) Le World Relays 2021 di Atletica leggera andanno in scena nel weekend 1-2 maggio. I cosiddetti Mondiali di staffette avranno luogo a Chorzow (Polonia), dove verranno messi in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (alle otto finaliste). In pista vedremo Tutti i tipi di staffette: le tradizionali 4×100 e 4×400 maschili e femminili, la 4×400 mista (nuova specialità olimpica), le prove spurie (4×200) e anche le dinamiche Shuttle Hurdles e 2x2x400. Spiccano le assenze di Stati Uniti, Giamaica, Canada, Australia, Cina, Trinidad&Tobago. Italia alla caccia del pass olimpico con 4×100 maschile, 4×400 femminile e 4×400 mista, mentre 4×100 femminile e 4×400 maschile sono già a Tokyo. 4×100 MASCHILE – L’assenza degli USA apre a diversi scenari. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Le2021 dileggera andanno in scena nel weekend 1-2 maggio. I cosiddetti Mondiali di staffette avranno luogo a Chorzow (Polonia), dove verranno messi inalcuni pass per ledi Tokyo 2021 (alle otto finaliste). In pista vedremoi tipi di staffette: le tradizionali 4×100 e 4×400 maschili e femminili, la 4×400 mista (nuova specialità olimpica), le prove spurie (4×200) e anche le dinamiche Shuttle Hurdles e 2x2x400. Spiccano ledi Stati Uniti, Giamaica, Canada, Australia, Cina, Trinidad&Tobago.alla caccia del pass olimpico con 4×100 maschile, 4×400 femminile e 4×400 mista, mentre 4×100 femminile e 4×400 maschile sono già a Tokyo. 4×100 MASCHILE – L’assenza degli USA apre a diversi scenari. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica World Atletica, World Relays Chorzow 2021: programma, orari e tv Tutto pronto a Chorzow , in Polonia, dove sabato 1 maggio e domenica 2 sono in programma le World Relays 2021 di atletica. Sono 28 gli azzurri convocati per l'evento, molto importante in chiave Tokyo 2020 in quanto metterà in palio diversi pass olimpici. Si corre allo Stadio della Slesia. ...

Mondiali di staffette in Polonia: Tortu cerca le Olimpiadi con la 4x100, c'è Aceti LEGGI Atletica, Tortu e Aceti al raduno nazionale delle staffette All'arrivo a Chorzow, giovedì, l'...donne e 14 uomini) è stata sottoposta ai test per il Covid - 19 come previsto dal protocollo World ...

Atletica, Scotti arrivato in Polonia Edoardo Scotti è arrivato in Polonia per cercare il secondo pass per le Olimpiadi ti Tokyo. Il quattrocentista lodigiano è approdato giovedì a Chorzow e sarà tra gli azzurri in gara da venerdì nelle W ...

