Atletica | Tortu e Jacobs | “L’obiettivo è portare la 4×100 alle Olimpiadi”

(Di venerdì 30 aprile 2021) “principale èla staffettadi Tokyo e per fare ciò servirà qualificarci per la finale (primi 8 staffette delle batterie, ndr), abbiamo grosse aspettative e grandi possibilità”. Sono queste le parole di Filippoe Marcell, ora a Charzow (Polonia), dove domani e domenica si disputerà la quinta edizione del Mondiale dedicatostaffette. L’Italia sarà presente con cinque staffette: oltre allafemminile e 4×400 maschile che sono già qualificate per i Giochi, a caccia del pass olimpico anche lamaschile, la 4×400 femminile e la 4×400 mista. Gli azzurri presenti saranno 28, guidati dal Direttore Tecnico Antonio La Torre: “La squadra è carica e pronta. ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tortu

LEGGIe Aceti al raduno nazionale delle staffette All'arrivo a Chorzow, giovedì, l'intera delegazione (composta da 14 donne e 14 uomini) è stata sottoposta ai test per il Covid - 19 ...Dello stesso avviso è Filippo: " Finalmente ci ritroviamo e gareggiamo come una squadra, non succedeva di Mondiali di Doha 2019 e ci è mancato. Abbiamo voglia di correre: non abbiamo ...