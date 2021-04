Atletica, Madam diventa italiana: fu criticata per la denuncia sul caso dell’esame di Suarez (Di venerdì 30 aprile 2021) Una bella storia dal mondo dell’Atletica è quella che riguarda Danielle Frederique Madam, che a 23 anni è finalmente diventata cittadina italiana. Camerunense di origine, ma da sedici anni nel Bel Paese a Pavia, ha giurato sulla costituzione e prova a mettersi alle spalle le critiche. La pesista, infatti, denunciò l’esistenza di extracomunitari di Serie A e Serie B in merito al caso dell’esame farlocco di Luis Suarez. Il suo sfogo attirò nei suoi confronti insulti e offese, ma il sindaco e tutta la comunità pavese mandarono addirittura una lettera al presidente Mattarella affinché le venisse concessa la cittadinanza italiana per meriti sportivi. Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si schierò immediatamente al suo fianco. La sua prossima ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Una bella storia dal mondo dell’è quella che riguarda Danielle Frederique, che a 23 anni è finalmenteta cittadina. Camerunense di origine, ma da sedici anni nel Bel Paese a Pavia, ha giurato sulla costituzione e prova a mettersi alle spalle le critiche. La pesista, infatti, denunciò l’esistenza di extracomunitari di Serie A e Serie B in merito alfarlocco di Luis. Il suo sfogo attirò nei suoi confronti insulti e offese, ma il sindaco e tutta la comunità pavese mandarono addirittura una lettera al presidente Mattarella affinché le venisse concessa la cittadinanzaper meriti sportivi. Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si schierò immediatamente al suo fianco. La sua prossima ...

