Atalanta, Hateboer ci crede: “Vogliamo alzare la Coppa Italia, poi il secondo posto” (Di venerdì 30 aprile 2021) Hans Hateboer è tornato dopo una lunga assenza causa infortunio.Atalanta-Bologna, Mihajlovi?: “Una cosa è fondamentale. Calciomercato? Dobbiamo vendere per forza”Il laterale olandese dell'Atalanta si è proiettato al finale di stagione che vedrà gli orobici impegnati nel disputare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le parole del calciatore nerazzurro nel corso dell'intervista concessa a l'L'Eco di Bergamo'.Shevchenko: “L’Italia nel mio destino. Milan? La prima volta che firmai non guardai la cifra”"Stare fuori è stato molto duro. Ora sto bene finalmente. Non mi aspettavo di giocare subito titolare contro il Bologna, ma sono contento perché la risposta del piede è stata buona. Ora spero di restare nella storia del club alzando la Coppa ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Hansè tornato dopo una lunga assenza causa infortunio.-Bologna, Mihajlovi?: “Una cosa è fondamentale. Calciomercato? Dobbiamo vendere per forza”Il laterale olandese dell'si è proiettato al finale di stagione che vedrà gli orobici impegnati nel disputare la finale dicontro la Juventus. Le parole del calciatore nerazzurro nel corso dell'intervista concessa a l'L'Eco di Bergamo'.Shevchenko: “L’nel mio destino. Milan? La prima volta che firmai non guardai la cifra”"Stare fuori è stato molto duro. Ora sto bene finalmente. Non mi aspettavo di giocare subito titolare contro il Bologna, ma sono contento perché la risposta del piede è stata buona. Ora spero di restare nella storia del club alzando la...

