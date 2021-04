AstraZeneca raddoppia gli utili Ecco quanto ha guadagnato nel 2021

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr – Drammatica crisi economica, ma non per tutti.glinel primo trimestre del. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese, produttore del vaccino contro il Covid più discusso, porta a 275 milioni di dollari il suo utile netto. Ed è quasi superfluo notare che questo balzo in avanti è dovuto proprio alle vendite del vaccino. Per l’esattezza le vendite disono state di 224 milioni di dollari in Europa, di 43 milioni quelle sui mercarti emergenti e di altri 8 milioni nel resto del mondo. Il fatturato totale è cresciuto dell’11% a 7,32 miliardi di dollari, includendo anche i pagamenti delle collaborazioni “Prevediamo che l’impatto del Covid anticiperà un’accelerazione delle prestazioni nella seconda metà del“, dice l’amministratore ...

Advertising

HuffPostItalia : AstraZeneca raddoppia gli utili - AlexSanna38 : RT @IlPrimatoN: L'impressionante crescita della casa farmaceutica anglo-svedese #VacciniCovid - Alberto_Today : AstraZeneca raddoppia l’utile: 1,56 miliardi di dollari nel primo trimestre - studiomarzocchi : Ultima Ora: AstraZeneca raddoppia l’utile: 1,56 miliardi di dollari nel primo trimestre #economia #italia #governo… - infoitinterno : Astrazeneca raddoppia gli utili; 275 milioni di dollari nel primo trimestre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca raddoppia

30 apr 08:26utili nel primo trimestre, produttrice del vaccino contro il Covid - 19, ha comunicato il raddoppio del suo utile netto nel primo trimestre a 275 ...Da lunedì 3 maggioil numero delle farmacie dove sarà possibile vaccinarsi , ampliando la ... e si arriverà a un totale di circa 6000 somministrazioni la settimana di vaccinoper ...Un raddoppio dell’utile netto nel primo trimestre per il gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, produttrice del vaccino contro il Covid-19, per il quale le vendite hanno raggiunto i 275 milion ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.