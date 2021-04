Assonautica Romana | “Tevere torni al centro del dibattito politico”

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 30 aprile 2021) I fiumi delle grandi Capitali internazionali sono ricchi di vita e con un’intensa attività nautica. Anche Roma deve valorizzare il. Questa la prima proposta del neo presidente diAntonio Bufalari.“Siamo in vista della campagna elettorale per il nuovo Sindaco di Roma – spiega Bufalari – alla luce di ciò ho intenzione di avviare un dialogo con tutti i candidati a Sindaco per portar in tutti i programmi le esigenze del settore nautico e diportistico non solo per le attività svolte ad Ostia ma anche per gli sviluppi che potranno interessare nei prossimi anni ile questo in un’ottica di collaborazione anche con le numerose organizzazioni che già da tempo si son occupate del tema. Un Fiume da sempre essenziale per lo sviluppo di Roma e che finalmente torna ad esser al...