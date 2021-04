Assistenza agli alunni disabili, Monreale garantisce il servizio fino a fine anno scolastico (Di venerdì 30 aprile 2021) Il comune di Monreale garantirà il servizio di Assistenza igienico-personale per alunni disabili fino alla fine dell’anno scolastico. La giunta Arcidiacono da l’ok al progetto. Il Comune di Monreale è tra i pochi comuni siciliani che garantirà l’Assistenza igienico personale per i ragazzi diversamente abili fino alla fine dell’anno scolastico. La giunta Arcidiacono ieri ha approvato la delibera per il rifinanziamento del progetto. “Siamo tra i pochissimi enti a garantire il servizio igienico personale si nostri studenti disabili, in quanto riteniamo che l’Assistenza ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 30 aprile 2021) Il comune digarantirà ildiigienico-personale peralladell’. La giunta Arcidiacono da l’ok al progetto. Il Comune diè tra i pochi comuni siciliani che garantirà l’igienico personale per i ragazzi diversamente abilialladell’. La giunta Arcidiacono ieri ha approvato la delibera per il rifinanziamento del progetto. “Siamo tra i pochissimi enti a garantire iligienico personale si nostri studenti, in quanto riteniamo che l’...

infoiteconomia : Assistenza agli alunni disabili, Monreale garantisce il servizio fino a fine anno scolastico - monrealeatoday : Assistenza agli alunni disabili, Monreale garantisce il servizio fino a fine anno scolastico - LorisCavallett1 : RT @LombardiaSocial: Quali proposte del Network Non Autosufficienza per la riforma dell'assistenza agli #anziani sono state accolte nel #PN… - AntonioSpadafo4 : RT @DD_Forum: Abbiamo sostenuto la proposta del #NetworkNonAutosufficienza. Soddisfatti che il nuovo #PNRR metta fine alla disattenzione de… - cccricri : RT @giorgio_gori: Nel #PNRR, finalmente, c’è l’impegno a fare la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Entro primavera… -