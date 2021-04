Ascolti tv ieri 29 aprile, sprofonda Isola dei Famosi: Blasi non decolla (Di venerdì 30 aprile 2021) Il reality condotto da Ilary su Canale 5 continua a perdere spettatori e share: nuovo record negativo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 30 aprile 2021) Il reality condotto da Ilary su Canale 5 continua a perdere spettatori e share: nuovo record negativo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri 29 aprile, sprofonda Isola dei Famosi: Blasi non decolla - ElisirTv : RT @BlogSocialTv1: Ieri mattina ottimi ascolti per @ElisirTv @RaiTre segna 509.000 al 7.4% share @benerinaldi @mirabellamic @RaiTre @… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #Rai1 e #Canale5 in CALO #UnPassoDalCielo6 perde 1,4 punti di share e 200 mila spettatori ??… - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera, in flessione l' #isola - BlogSocialTv1 : Ieri mattina ottimi ascolti per @ElisirTv @RaiTre segna 509.000 al 7.4% share @benerinaldi @mirabellamic… -