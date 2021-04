Ascolti tv ieri 29 aprile, sprofonda Isola dei Famosi: Blasi non decolla (Di venerdì 30 aprile 2021) Rispetto a sette giorni fa L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto un calo ulteriore. Gli Ascolti tv di ieri, giovedì 29 aprile hanno segnato 2.8 mln di spettatori netti pari al 16,5% share. La scorsa settimana era stato registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 spettatori e il 16,9% di share. Lunedì scorso, invece 2.877.000 spettatori e il 17,40%. Il diretto competitor di Ilary Blasi è stato forte. Un Passo dal Cielo 6, in onda su Rai1, ha vinto la serata con 4,7 mln spettatori, pari al 20,2% di share. Nello scorso appuntamento aveva registrato quasi 5 milioni di spettatori e il 21,6% di share. Tra i momenti più rilevanti della tredicesima puntata segnaliamo il bacio tra Ignazio Moser e Francesca Lodo, nonostante la raccomandazione di Cecilia Rodriguez. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Rispetto a sette giorni fa L’dei2021 ha avuto un calo ulteriore. Glitv di, giovedì 29hanno segnato 2.8 mln di spettatori netti pari al 16,5% share. La scorsa settimana era stato registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 spettatori e il 16,9% di share. Lunedì scorso, invece 2.877.000 spettatori e il 17,40%. Il diretto competitor di Ilaryè stato forte. Un Passo dal Cielo 6, in onda su Rai1, ha vinto la serata con 4,7 mln spettatori, pari al 20,2% di share. Nello scorso appuntamento aveva registrato quasi 5 milioni di spettatori e il 21,6% di share. Tra i momenti più rilevanti della tredicesima puntata segnaliamo il bacio tra Ignazio Moser e Francesca Lodo, nonostante la raccomandazione di Cecilia Rodriguez. ...

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Aprile #UnaVita ha appassionato nella puntata di ieri 2.492.000 telespettatori con uno s… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Aprile Record stagionale per #OggiEUnAltroGiorno, il programma presentato da… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Aprile #AvantiUnAltro ha intrattenuto nel programma di ieri 3.621.000 telespettatori con… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Aprile #LEredita ha conquistato nel programma di ieri 4.439.000 telespettatori pari al 2… - Sabrina46016514 : RT @Dilettainlove1: Un minuto di raccoglimento dopo l’uscita dei dati di ascolto di ieri.... ma come???? Non era stata richiamata la super… -