Ascolti tv 29 aprile | Liotti soffre per la tragedia della Roma più di Ilary | accesa da Moser Del Debbio batte Formigli allo sprint

(Di venerdì 30 aprile 2021)Tv Isola: si conferma predilezione valdostana, campana e pugliese e l’antipatia friulana per il format. Picco con Ignazio e Francesca con prova apnea al bacio I Guardiani flette un poco, L’Isola rimane stabile. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 29, in una serata in cui Manchester United-, prima semifinale di Champions League, ha prodotto 2,1 milioni di spettatori con l’8,1% di share su Tv8 e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky. La migliore resistenza di Canale 5 si spiega anche col fatto che il reality è partito molto dopo la fiction di Rai1, evitando di coincidere con il primo tempo (2,2 milioni circa su Tv8) e coesistendo meglio con la seconda frazione di gara (2 milioni su Tv8), caratterizzata dzapping dei tifosini delusi dall’andamento...

Advertising

StraNotizie : Isola dei Famosi, gli ascolti del 29 aprile: ecco quanto ha fatto la 13^ puntata - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Aprile Il penultimo programma della settimana di #Pomeriggio5 ha raccolto davanti al vid… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Aprile 2.019.000 telespettatori (16.6%) hanno visto ieri la penultima puntata della sett… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Aprile #UominiEDonne ha registrato nel penultimo programma della settimana 2.700.000 tel… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Aprile #Daydreamer ha appassionato nella puntata di ieri 1.832.000 telespettatori con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

tv ieri sera, 292021: Tv8 al 7% con l'Europa League e la Roma Di seguito glitv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Anni 20 411.000 spettatori (1,7%). Italia 1 Transformers ...tv, Un Passo dal Cielo cala ma vince nettamente contro l'Isola dei Famosi 2021 Un Passo dal Cielo vince glitv nella prima serata di giovedì 292021. La fiction di Rai1 con Daniele Liotti piace a 4.747.000 spettatori pari al 20.2% (anche se cala rispetto alla scorsa settimana, 4.952.000 con ...In nomination finiscono Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli. Spazio in puntata per l'ingresso di Ignazio Moser come nuovo naufrago, sostenuto in studio dalla fidanzata Cecilia Rodriguez. I ...«Il nuovo piano sanitario regionale risolva le criticità del nostro ospedale e rafforzi il ruolo di questo territorio». E' questa la sintesi dell'intervento che la ...