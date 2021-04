Ascolti tv 29 aprile digital e pay: il 6 a 2 dello United alla Roma fa il record su Tv8. E anche Sky fa il 4,3% con l’Europa League (Di venerdì 30 aprile 2021) Ascolti tv native digitali free, gruppi: altre Rai 6,2% nell’intera giornata e 6% in prima serata; altre Mediaset 7,5% e 7,5% Il calcio dell’Europa League in evidenza – giovedì 29 aprile – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con il nuovo passaggio de L’Isola dei famosi su Canale5, con le ammiraglie a dominare la scena complessiva. Manchester United-Roma, prima semifinale di Europa League, ha prodotto 2,1 milioni di spettatori con l’8,2% di share su Tv8 (1,7 milioni e 7,1% al lordo dell’intervallo) e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky. Su Tv8 il primo tempo della gara ha avuto 2,2 milioni di spettatori circa e l’8,1% ma con la seconda frazione di gara a 2 milioni e 8,3%, con i tifosi Romani ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 aprile 2021)tv nativei free, gruppi: altre Rai 6,2% nell’intera giornata e 6% in prima serata; altre Mediaset 7,5% e 7,5% Il calcio delin evidenza – giovedì 29– in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con il nuovo passaggio de L’Isola dei famosi su Canale5, con le ammiraglie a dominare la scena complessiva. Mster, prima semifinale di Europa, ha prodotto 2,1 milioni di spettatori con l’8,2% di share su Tv8 (1,7 milioni e 7,1% al lordo dell’intervallo) e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky. Su Tv8 il primo tempo della gara ha avuto 2,2 milioni di spettatori circa e l’8,1% ma con la seconda frazione di gara a 2 milioni e 8,3%, con i tifosini ...

