Artoteca Di -Se arte contemporanea in prestito

(Di venerdì 30 aprile 2021)Di – Se è la prima istituzione in Piemonte interamente dedicata aldelle opere d’. Inaugurata mdì 27 aprile 2021, in occasione della giornata mondiale del disegno, l’ha la sede presso il Collegio Rosmini di Domodossola, in provincia di Verbania. Come funziona un’? Come la biblioteca è un luogo di conservazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Artoteca arte

Finestre sull'Arte

nata a Domodossola, ospitata all'interno del collegio Mellerio Rosmini, l', cioè la biblioteca dell'dove invece dei libri si prendono in prestito opere. La prima del Piemonte, una delle poche in Italia , è stata presentata martedì 27 aprile; alla conferenza ...E, in questo caso specifico, opere d'contemporanea. L'Di - Se, la prima in Piemonte, ha sede espositiva e operativa presso il Collegio Rosmini di Domodossola, all'interno del refettorio ...Artoteca nata a Domodossola la prima istituzione in Piemonte dove prendere in prestito temporaneamente opere d'arte contemporanea per la casa ...Inaugura la prima Artoteca del Piemonte - Che cos'è un'artoteca? La parola è da scomporre. Da un lato c'è l'arte, "ars", dall'altro c'è uno scrigno che la racchiude, la "theke". Ecco allora che se ...