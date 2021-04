Arsenale da guerra nascosto in una masseria ad Andria: mitragliatori d’assalto, mine anticarro e bombe a mano. La scoperta della polizia – Video (Di venerdì 30 aprile 2021) Mitragliette Uzi, fucili Kalashnikov, mitragliatori d’assalto come M12 e Ar15. Novantanove pistole, mine anticarro, bombe a mano, altri fucili, carabine di precisione e mitragliette. Più circa 3.400 detonatori e 10 silenziatori per bombe a mano. Un vero e proprio Arsenale, quello che gli agenti della Squadra Mobile di Bari ha sequestrato in una masseria di Andria, nel Nord Barese. Il proprietario della villa, un 55enne incensurato, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di armi comuni da sparo e armi da guerra, esplosivi e di ricettazione. Il provvedimento di sequestro è stato disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Mitragliette Uzi, fucili Kalashnikov,come M12 e Ar15. Novantanove pistole,, altri fucili, carabine di precisione e mitragliette. Più circa 3.400 detonatori e 10 silenziatori per. Un vero e proprio, quello che gli agentiSquadra Mobile di Bari ha sequestrato in unadi, nel Nord Barese. Il proprietariovilla, un 55enne incensurato, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di armi comuni da sparo e armi da, esplosivi e di ricettazione. Il provvedimento di sequestro è stato disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Le ...

