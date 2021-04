Arriva “Libero come l’amore”, il nuovo singolo di Fabrizio Nitti (Di venerdì 30 aprile 2021) foto di Roberto CastruccioGENOVA – Da oggi, 30 aprile, è in radio e sulle piattaforme streaming e digital download “Libero come l’amore”, il nuovo singolo di Fabrizio Nitti arrangiato da Luca Lamari e le chitarre di Simone Amodeo. Il brano è stato registrato allo studio Zerodieci – Genova da Gabriele Ruggeri, mixato e masterizzato da Danilo Ballo al Vocalstudio – Torino. “Libero come l’amore”, che Fabrizio Nitti ha scritto come sempre con Paolo Agnello, è una canzone d’amore, di amore vissuto, senza età, amore totale, mentale e passionale. Quell’amore che ti avvolge e ti coinvolge, al punto da non desiderare altro che quell’amore. Il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 aprile 2021) foto di Roberto CastruccioGENOVA – Da oggi, 30 aprile, è in radio e sulle piattaforme streaming e digital download “”, ildiarrangiato da Luca Lamari e le chitarre di Simone Amodeo. Il brano è stato registrato allo studio Zerodieci – Genova da Gabriele Ruggeri, mixato e masterizzato da Danilo Ballo al Vocalstudio – Torino. “”, cheha scrittosempre con Paolo Agnello, è una canzone d’amore, di amore vissuto, senza età, amore totale, mentale e passionale. Quelche ti avvolge e ti coinvolge, al punto da non desiderare altro che quel. Il ...

