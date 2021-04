Archegos | il fondo invisibile delle media companies miete vittime

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo Goldman Sachs, Morgan Stanley e Credit Suisse, ora anche UBS, Nomura e Mitsubishi UFJ Group si aggiungono alleillustri di uno dei peggiori incidenti di trading degli ultimi anni. La recente débâcle deld’investimento privatoCapital Management, imploso lo scorso aprile con conseguenze economiche devastanti, sta evidenziando le gravi ripercussioni che certe modalità di gestione degli strumenti finanziari possono avere su interi settori industriali, in questo caso quello dei, oltre che sul sistema bancario. Trascinando titoli e investitori verso un rapido tracollo. Per chi non avesse seguito la vicenda,è unnewyorkese con un giro d’affari di circa 10 miliardi di dollari, che gestisce l’immenso patrimonio familiare di Bill Hwang, lo ...

... dopo aver annunciato costi per 774 milioni di euro derivati dal default di, che hanno ... a sua volta in trattativa per cedere il grosso della sua partecipazione alMacquarie. Prysmian +...Il più recente caso è quello delhedge, fondato dallo speculatore Bill Hwang. Com'è noto, i fondi hedge gestiscono i capitali degli investitori con l'intento di evitare loro rischi e ...Per chi non avesse seguito la vicenda, Archegos è un fondo newyorkese con un giro d’affari di circa 10 miliardi di dollari, che gestisce l’immenso patrimonio familiare di Bill Hwang, lo stesso trader ...Il CEO dell’istituto ha parlato davanti all’assemblea generale annuale degli eventi legati ai collassi del fondo statunitense e della società finanziaria ...