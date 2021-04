Anziani non autosufficienti, nel Recovery plan la promessa di una riforma entro il 2023: “Previsti livelli essenziali delle prestazioni” (Di venerdì 30 aprile 2021) È l’unica vera new entry del piano di ripresa e resilienza firmato dal governo Draghi rispetto a quello approvato dal Conte 2. Il riferimento all’avvio di una “riforma organica degli interventi in favore degli Anziani non autosufficienti da approvarsi entro la fine della legislatura”, messo nero su bianco nel documento inviato a Bruxelles, è considerato una vittoria dal Network Non Autosufficienza. Che a partire dalla fine di gennaio – con il sostegno tra gli altri di Caritas, Cittadinanzattiva, Forum Disuguaglianze Diversità, Forum Nazionale del Terzo Settore e tre associazioni nazionali che rappresentano le persone con Alzheimer e Parkinson e i loro caregiver – ha scritto e sottoposto all’esecutivo una dettagliata proposta di intervento con l’obiettivo di arrivare a una legge quadro sulla materia. E non è un caso se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) È l’unica vera new entry del piano di ripresa e resilienza firmato dal governo Draghi rispetto a quello approvato dal Conte 2. Il riferimento all’avvio di una “organica degli interventi in favore deglinonda approvarsila fine della legislatura”, messo nero su bianco nel documento inviato a Bruxelles, è considerato una vittoria dal Network Non Autosufficienza. Che a partire dalla fine di gennaio – con il sostegno tra gli altri di Caritas, Cittadinanzattiva, Forum Disuguaglianze Diversità, Forum Nazionale del Terzo Settore e tre associazioni nazionali che rappresentano le persone con Alzheimer e Parkinson e i loro caregiver – ha scritto e sottoposto all’esecutivo una dettagliata proposta di intervento con l’obiettivo di arrivare a una legge quadro sulla materia. E non è un caso se ...

