Antonella Clerici tornerà con The Voice Senior: cosa sappiamo (Di venerdì 30 aprile 2021) The Voice Senior tornerà con la seconda edizione e sarà sempre Antonella Clerici a condurre lo show: il talent dedicato ai cantanti over 60, che ha conquistato il pubblico nella scorsa edizione, è pronto a regalare ancora grandi emozioni. La grande notizia è stata anticipata da Dagospia: dopo gli ottimi ascolti della scorsa stagione la Rai ha voluto riconfermare lo show, che lo scorso anno si presentava come inedito per l'Italia. Anche se in molti erano convinti che il format si fosse esaurito col tempo, in tantissimi si sono dovuti ricredere: The Voice Senior ha conquistato il suo pubblico grazie alle storie dei cantanti non più giovanissimi ma non per questo meno innamorati della musica, senza dimenticare la conduzione della Clerici e della giuria ...

