Anticipazioni Felicissima Sera | chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata?

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tutti glidelladel 30 aprile di, lo show condotto da Pio e Amedeo su Canale 5 Venerdì 30 aprile 2021 andrà in onda l’ultimadi, show condotto da Pio e Amedeo su Canale 5. Dopo il successo delle scorse puntate, i due comici pugliesi intrattengono il pubblico con gag e siparietti ironici con diversidel mondo dello spettacolo. Chi sarà ospitato questa? GlidiLadel 30 aprile diriserverà tante soprese per i telespettatori. Non mancheranno infatti ...

Advertising

zazoomblog : Felicissima sera: ospiti e anticipazioni della terza e ultima puntata - #Felicissima #sera: #ospiti… - MondoTV241 : Felicissima Sera, anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata #pioeamedeo #FelicissimaSera - cheTVfa : #FelicissimaSera, 30 aprile 2021 | ANTICIPAZIONI terza ed ultima puntata - michelaa601 : ah beh ora si spiega tutto, le anticipazioni erano perché sapeva della copertina su Chi. Se la cosa è seria sono felicissima per lui?????? - infoitcultura : Guida Tv 23 aprile: Top Dieci (anticipazioni), Felicissima Sera (anticipazioni), Propaganda Live (anticipazioni) -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Felicissima

... ma sarà questo il tema caldo che l'artista affronterà sul palco disera questa sera oppure si limiterà a cantare? Al momento non ci sonosu quello che vedremo ma il fatto ...Secondo le, la cantante parlerà per la prima volta della fine della sua storia d'... Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera, sonoperché, a prescindere che ...Sabato 1 maggio nuovi importanti appuntamenti con i programmi più seguiti del sabato sera e pomeriggio in Mediaset e Rai. Ancora una volta i vari conduttori si sono impegnati a regalare al proprio pub ...Nina Zilli ospite di Pio e Amedeo in Felicissima Sera canterà oppure no? "DDL Zan? Difendiamo l'amore in ogni sua forma..." ...