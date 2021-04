Anticipazioni Amici 20, spunta l’eliminato della settima puntata (Di venerdì 30 aprile 2021) Le Anticipazioni della settima puntata del serale di Amici 20 prevedono l’eliminazione di un volto molto amato: tutti i dettagli Nella giornata di ieri, come accade ogni settimana, è stata registrata la puntata del serale di Amici 20. Il settimo appuntamento sarà in onda domani in prima serata su Canale 5, ma già sono spuntate L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ledel serale di20 prevedono l’eliminazione di un volto molto amato: tutti i dettagli Nella giornata di ieri, come accade ognina, è stata registrata ladel serale di20. Il settimo appuntamento sarà in onda domani in prima serata su Canale 5, ma già sonote L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

vtobesobrave : sono sconvolta per le anticipazioni di amici, io davvero non concepisco che ci siano elementi portati avanti e conv… - davidemaggio : Amici 2021, anticipazioni settima puntata Serale: eliminato e ospiti di sabato 1 maggio - salvatoreblanc7 : RT @ElisirTv: Buongiorno amici di #Elisir! Anche oggi la scaletta è ricca di argomenti interessanti, ecco le anticipazioni: - T0BES0L0N3LY : ho visto le anticipazioni di amici, sono praticamente sicura di chi va via - julietsigno : obbiettivo di oggi: non leggere le anticipazioni di amici @Sof2004_ vale anche per te? -