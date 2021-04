Anne Douglas | la moglie di Kirk Douglas si spegne a 102 anni

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 aprile 2021) Da quando suo marito Kirk Douglas è venuto a mancare, sono stati molti a chiedersi quanto Anne Buydens avrebbe resistito senza l’uomo con il quale aveva passato 65 anni di vita insieme. La risposta è un anno e due mesi, perché Anne Douglas, filantropa, attrice e attivista, si è spenta nella sua casa di Beverly Hills il 30 aprile a 102 anni. «Mio padre non è mai riuscito a mantenere un segreto. Anne era esattamente l’opposto» ha spiegato Michael Douglas in una dichiarazione rilasciata a mezzo stampa. «Quando ho letto il loro libro, Kirk and Anne, in cui parlava dei suoi primi anni di vita in Germania, il periodo vissuto nella Parigi occupata e la sua carriera prima di incontrare mio padre, mi sono stupito nel leggere anche i dettagli della loro corrispondenza privata, che mi ha dato nuove informazioni sia sul loro corteggiamento che sul loro matrimonio. Anne era più di una matrigna, e non è mai stata “cattiva”. Ha tirato fuori il meglio da tutti noi, specialmente da nostro padre. Papà non avrebbe mai avuto la carriera che ha avuto senza il sostegno e la collaborazione di Anne. Catherine, io e i bambini la adoravamo. Sarà sempre nei nostri cuori». https://twitter.com/DEADLINE/status/1387941841748692992