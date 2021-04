Anna Tatangelo, quel drammatico momento del passato | Il racconto (Di venerdì 30 aprile 2021) La cantante Anna Tatangelo ha rivelato di aver passato da giovanissima un momento molto drammatico, che l’ha allontanata dalla sua famiglia: scopriamo cosa accadde. Il passato di Anna Tatangelo (Instagram)La bellissima cantante 34enne Anna Tatangelo si mette in gioco questa sera su Rai 1 durante il nuovo appuntamento con Top dieci, il programma televisivo condotto da Carlo Conti in prima serata. Anna farà squadra con altre due fantastiche donne: Diletta Leotta e Sabrina Salerno, che insieme formeranno il gruppo delle “laureate”. Contro di loro nel gioco delle classifiche ci saranno invece tre uomini altrettanto famosi: Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. La ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) La cantanteha rivelato di averda giovanissima unmolto, che l’ha allontanata dalla sua famiglia: scopriamo cosa accadde. Ildi(Instagram)La bellissima cantante 34ennesi mette in gioco questa sera su Rai 1 durante il nuovo appuntamento con Top dieci, il programma televisivo condotto da Carlo Conti in prima serata.farà squadra con altre due fantastiche donne: Diletta Leotta e Sabrina Salerno, che insieme formeranno il gruppo delle “laureate”. Contro di loro nel gioco delle classifiche ci saranno invece tre uomini altrettanto famosi: Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. La ...

Advertising

Pinobianconero : RT @ilCinico_: Anna Tatangelo è passata dall'essere la principessa del pop made in Italy alla femmina alfa della musica italiana rimanendo… - Pinobianconero : RT @TV_Italiana: . @_AnnaTatangelo_ e @SabrinaSalerno di nuovo in squadra insieme... ma stavolta a #TopDieci! Le anticipazioni della punta… - alcolicobiondo : Anna Tatangelo la nostra Cardi B - kaattchu : Sotto un treno chiamato Anna Tatangelo - YolBlog : #ANNATATANGELO - esce oggi su #spotify #SERENTA afferma la propria identità come #donna indipendente. -