Anna Tatangelo | perché è finita con Gigi D’Alessio? Il mancato matrimonio | la figlia di lui | la crisi

(Di venerdì 30 aprile 2021)? Colpa delmai arrivato? Ripercorriamo la storia dei due artisti. Esce oggi su tutte le piattaforme Serenata, il nuovo singolo di, che, grintosa più che mai, apre un nuovo capitolo della sua vita, lasciandosi alle spalle un periodo difficile e l’amore indimenticabile con. Un nuovo inizio: la cantante di Sora riparte prima di tutto da se stessa e ovviamente dalla passione per la musica, senza dimenticare tuttavia quanto questa relazione, lunga 15 anni, abbia segnato la sua vita. Leggi anche:: chi è la sua ex moglie Carmela Barbato? Foto, età, figli,...

Advertising

periodicodaily : Leggi il testo di Serenata e ascolta il nuovo singolo di Anna Tatangelo #Serenata #AnnaTatangelo - DrApocalypse : Anna Tatangelo è tornata, ecco SERENATA - audio - OctavianZaki : RT @cmqpiena: Quindi il Presidente Mattarella, dopo aver visto Laura Pausini di ritorno dagli Oscar, farà un ciclo di incontri con Anna Tat… - allagiasai : #FASMA ufficialmente tra gli HighMoments: sotto il post del 1M di Tiberio, viene reclamata Anna Tatangelo - insidemusicit : ANNA TATANGELO: esce oggi il nuovo singolo '#Serenata' #AnnaTatangelo #InsideMusic -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

- Voto 6,50 -è ormai una rapper - trapper. La sua evoluzione è compiuta. Tutto sommato non mi dispiace. Beat latineggiante ma nemmeno troppo... Brava! Giordana Angi + ...La seconda da, Diletta Leotta, Sabrina Salerno. Ospite della serata Umberto Tozzi che, intervistato da Carlo Conti, racconterà quali sono le classifiche della sua vita: un'occasione ...Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, matrimonio mancato! Ma perché si sono lasciati? C'entrano le nozze mai celebrate o la figlia di lui?Verissimo, ecco chi saranno gli ospiti del prossimo appuntamento in programma sabato 1 maggio: l'elenco completo dei VIP in studio ...