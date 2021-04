Anna Tatangelo parla del fallimento con Gigi D’Alessio | delle domande del figlio Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ospite a Verissimoperla per la prima volta della fine della storia con). Una storia d’amore importantissima per lei, lo ripete anche se è ovvio che sia così e non solo perché si sono amati ma perché dal loro legame è nato il. Ed è Andrea che ha dovuto proteggere più di tutti, il bambino facevasue siachehanno dovuto trovare le parole giuste. Sono le madri però a dovere dare più risposte perché i figli stanno più con loro e la cantante commenta che bisogna essere pronti ad ascoltare a non ferire nessuno e a tutelare l’altra parte perché non è bello danneggiarsi a ...