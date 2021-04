Anec su mancata uscita del film di Verdone nelle sale | “Scelta incomprensibile”

(Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – “L’Associazione Nazionale Esercenti Cinema () si rammarica per l’decisione dellaauro di Aurelio De Laurentiis di rinunciare all’capillare dell’ultima commedia di Carlo, ‘Si vive una volta sola’. Ilsinora era stato visto soltanto in occasione delle anteprime nazionali organizzate nel mese di febbraio 2020, prima che l’venisse bloccata dal lockdown nazionale. Dopo la riapertura dei cinema dello scorso giugno, che ha visto riattivarsi oltre l’80% dei cinema italiani, ilaveva trovato una nuova data disoltanto dal 26 novembre, ignorando le oltre 1.000aperte da fine agosto che attendevano idi prima visione, trovandosi ...

Dura la reazione degli esercenti, che parlano di 'occasione'. L'Associazione Nazionale Esercenti Cinema () ha espresso rammarico per l'incomprensibile decisione della Filmauro di Aurelio ...'Una decisione incomprensibile quella di negare il film alla programmazione su tutto il territorio nazionale, anche solo per un periodo limitato', sottolinea il PresidenteMario Lorini. 'Anziché ...ROMA - "L'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) si rammarica per l'incomprensibile decisione della Filmauro di Aurelio De Laurentiis di ...Il film di Carlo Verdone, “Si vive in una volta sola”, rischia di diventare il titolo simbolo di questa stagione di lockdown e di chiusura delle sale cinematografiche, in favore ...